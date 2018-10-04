Konkordato ilan etmek için ne kadar para harcanıyor?

DÜNYA gazetesinden Veysel Ağdar'ya konuşan Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, konkordato ilanı için Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi gereğince konkordato talebinde mahkeme tarafından istenilip tahsil edilen gider kalemlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, ''Şimdi diyeceksiniz ki konkordato ilan etmek parayla mı? Evet parayla hem de bize göre yüksek bir maliyetle. Bir şirketin konkordato müracaatında mahkemeye yatırması gereken tutar alacaklı sayısına ve diğer işlemlere göre değişmekle beraber yaklaşık 120-150 bin TL arasında. Bu tutar avans olarak tahsil edilmekte olup daha sonra fiilen ödemesi gerçekleştirilmekte.'' ifadelerini kullandı.

Sezer'in verdiği bilgilere göre, konkordato ilan edebilmek için yapılan harcama kalemleri şöyle:

-Tebligat gideri (Alacaklı sayısı X 3 X 14 TL)

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak 7 adet ilan bedeli 550 TL

-Resmî ilan fiyat tarifesinde belirlenen Basın İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı (7 X 1.500 = 10.500 TL)

-Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde yer alan ücretin 3 katı tutarı olan (3 X 2 X 280 TL) 2.280 TL

-İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler için (50 X 2=100 adet iadeli taahhütlü posta ücreti (100 X 13 = 1.300 TL)

-Konkordato komseri olarak görevlendirilecek 3 kişi için 5 aylık ücret tutarı olan (3 X 5 X 5.000 TL= 75.000 TL)

-İflas gideri olarak 15.000 TL (tacir olmayan tek kişi için)

-Diğer iş ve işlemler için 900 TL