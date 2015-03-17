Konaklı'ya PTT müjdesi

YILLARDIR Konaklı Mahallesi, Bankalar Sokağı'ndaki küçük bir yerde hizmet veren PTT Konaklı Şubesi, çok yakın zamanda Atlılar İş Merkezi'ndeki yeni yerine taşınacak. Tadilat çalışmaları aralıksız devam eden PTT şubesinin açılmasıyla vatandaşlar işlemlerini yapmak için kuyrukta beklemekten kurtulacaklar. Mevcut PTT şubesinde iki olan vezne sayısının da talep yoğunluğu doğrultusunda artırılacağı öğrenildi. Yeni binada E-Devlet şifresi gibi şube müdürlüklerinde verilen hizmetleri de verilmesi bekleniyor.

'KUYRUKLAR SONA ERECEK'