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Konaklı'ya PTT müjdesi

Yıllardır Konaklı Mahallesi, Bankalar Sokağı'ndaki küçük bir yerde hizmet veren PTT Konaklı Şubesi, çok yakın zamanda Atlılar İş Merkezi'ndeki yeni yerine taşınacak

Konaklı'ya PTT müjdesi

Yıllardır Konaklı Mahallesi, Bankalar Sokağı'ndaki küçük bir yerde hizmet veren PTT Konaklı Şubesi, çok yakın zamanda Atlılar İş Merkezi'ndeki yeni yerine taşınacak

17 Mart 2015 Salı 11:21
Konaklı'ya PTT müjdesi
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YILLARDIR Konaklı Mahallesi, Bankalar Sokağı'ndaki küçük bir yerde hizmet veren PTT Konaklı Şubesi, çok yakın zamanda Atlılar İş Merkezi'ndeki yeni yerine taşınacak. Tadilat çalışmaları aralıksız devam eden PTT şubesinin açılmasıyla vatandaşlar işlemlerini yapmak için kuyrukta beklemekten kurtulacaklar. Mevcut PTT şubesinde iki olan vezne sayısının da talep yoğunluğu doğrultusunda artırılacağı öğrenildi. Yeni binada E-Devlet şifresi gibi şube müdürlüklerinde verilen hizmetleri de verilmesi bekleniyor.
'KUYRUKLAR SONA ERECEK'
Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, PTT Konaklı şubesinin geniş bir yere taşınmasını sağlayan tüm yetkililere mahalle halkı adına teşekkür etti. Bankalar Sokağı'ndaki PTT şubesinin küçük olması nedeniyle vatandaşların faturalarını ödemek için zaman zaman kuyrukta beklemek zorunda kaldığını belirten Kaya, şubenin yeni yerine taşınmasıyla kuyrukta bekleme sorununun biteceğini söyledi. Kaya, kapatılan PTT Merkez Mahallesi Şubesi'nin de yeniden açılması için PTT yöneticilerinden yardım istedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:24
Anahtar Kelimeler:
KonaklıPttMüjdeBankalar Sokağı
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