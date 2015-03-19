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Konaklı'da '8 kat' kampanyası

Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, mahallede imar planının 8 kata çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

Konaklı'da '8 kat' kampanyası

Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, mahallede imar planının 8 kata çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

19 Mart 2015 Perşembe 16:43
Konaklı'da '8 kat' kampanyası
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Mustafa ADIYAMAN
ALANYA’YA bağlı çeşitli mahallelerde yerin metrekaresine göre 3 kat ila 8-10 kata kadar inşaat izni verildiğini söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, mahallerindeki bazı bölgelerde inşaat izninin zemin artı 2 kat olmasının haksızlık olduğunu savundu. Kaya, imza kampanyasına atılan imza sayısının kısa sürede iki bine ulaştığını söyleyerek, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların hal yolundaki muhtarlık bürolarına uğramalarını istedi. Kaya, toplanan imzaları Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne vereceklerini açıkladı.
‘İNŞAAT MALİYETİNİ ARTIRIYOR’
Kaya, şöyle konuştu: "Yıllardır çevre mahallelerde 8-10 kata kadar inşaat izni veriliyor. Mahallemizde bazı bölgelerde zemin artı iki kat inşaat izni verildiğinden inşaat yaptıracak vatandaşlar yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle konut satış fiyatları da yüksek olduğundan dar gelirli vatandaş ev almakta zorlanıyor. Birçok vatandaşımız sahip oldukları parsellere çocuklarının oturabileceği sayıda daire bile sığdıramıyor. Sayın başkanlarımızın halkımızın mağduriyetini gidereceklerine inanıyorum."

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Son Güncelleme: 19.03.2015 15:47
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Konaklı8 KatKampanyaImzaToplanması
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