Konaklı'da '8 kat' kampanyası

Mustafa ADIYAMAN

ALANYA’YA bağlı çeşitli mahallelerde yerin metrekaresine göre 3 kat ila 8-10 kata kadar inşaat izni verildiğini söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, mahallerindeki bazı bölgelerde inşaat izninin zemin artı 2 kat olmasının haksızlık olduğunu savundu. Kaya, imza kampanyasına atılan imza sayısının kısa sürede iki bine ulaştığını söyleyerek, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların hal yolundaki muhtarlık bürolarına uğramalarını istedi. Kaya, toplanan imzaları Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne vereceklerini açıkladı.

‘İNŞAAT MALİYETİNİ ARTIRIYOR’