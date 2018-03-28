Konaklı'ya yeni park müjdesi

Haber: Alper KUTAY
2841 metrekarelik alana yapılacak olan parkın projesinin hazırlandığını ve ihalesinin yapıldığını açıklayan Başkan Yücel, “Konaklı Mahallesi'ne halkın rahatça dinlenebileceği, çocukların gönüllerince eğlenebileceği bir park kazandırıyoruz" dedi. Projenin iş bitim bedelinin 950 bin lira olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, parkın içerisinde oyun grupları, trombolin, ipli tırmanma oyun grubu, halatlı salıncak, ahşap oyun grupları, eğitim bisikleti, tahterevalli, salıncak, minyatür atlı karınca, zıp zıp, pergolalar, oturma alanları, tuvaletler, büfe, fitness aletleri ve basketbol sahası yer alacağını kaydetti. Park 5 ay gibi kısa süre içinde bitirilip hizmete açılacak.
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