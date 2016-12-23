Konaklı Mezarlığı sular altında kaldı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'YI etkisi altına alan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları sosyal hayatı felç ederken, Konaklı Mahallesi'ndeki Kökleme Mezarlığı'nın son hali yürek burktu. Mezarlığın Konaklı Sanayisi tarafına bakan bölümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığını ancak su gideri bırakmadığını söyleyen MHP Konaklı eski Belde Başkanı Hilmi Uyari, "Dolayısıyla mezarlık sular altında kaldı. Bugün Cuma olmasından dolayı vatandaşlarımız yakınlarını ziyarete gelmişlerdi, maalesef mezarlığın bu halde olmasından dolayı ziyaret edemediler. Konaklı halkı olarak yetkililerden bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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