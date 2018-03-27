Konaklı Mahallesi'ne yeni kültür merkezi

Haber: Alper KUTAY

KONAKLI Mahallesi Ketir Mevkii'ne projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi tamamlandığında her türlü kültürel aktivitenin düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sahip olacak. Projesi hazırlanan Kültür Merkezi'nde 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, kermes, eğitim çalışmaları gibi tüm aktiviteler de düzenlenebilecek. Merkezde ayrıca küçük çaplı etkinlikler için de daha küçük bir toplantı salonu ve kütüphane yer alacak. Böylece bölge halkı boş zamanlarını da kütüphanede geçirebilecek, öğrenciler ise ödevleri için araştırma yapabilecek. Kültür merkezini diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği daha hayata geçiren Alanya Belediyesi, batının en kalabalık mahallesine hizmet edecek Konaklı Kültür Merkezi’ne, büyük bir dış mekan da planladı.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya'nın geleneksel eşgilik düğün konseptini içeren bu bahçede, düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek. Ana binada bulunan mutfak, mescit, gelin damat hazırlık odaları, salonun dışında bahçede yapılacak etkinliklere de hizmet verebilecek şekilde planlandı. Ayrıca bahçede çocuk oyun grupları, çocuklar için eğlence alanları ve aileler için oturma alanları yer alacak. Bodrum kata ve alanın girişine planlanan otopark ise davetlilerin park ihtiyacını karşılayacak. Konaklı Kültür Merkezi projesinin hazır olduğunu ve en kısa sürede ihale edilip temelini atacaklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birini daha hayata geçireceklerini kaydetti.