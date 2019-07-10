Konaklı halkı tedirgin

KONAKLI esnafı, "Yazın nüfusumuz 100 bini buluyor ama güvenlik önlemleri yeterli değil. Jandarma elinden geleni yapıyor ve kadro kış nüfusuna göre planlanmış. Yazın daha fazla jandarma görevlisinin mesaide olmasını bekliyoruz. Tedirginiz, gece bekçisi istiyoruz" dediler.

'GÜVENLİK YETERLİ DEĞİL'

Çevre esnafından Mustafa Korkmaz, emniyet güçlerinin yetersiz kaldığını ifade ederek, “Güvenlik konusunda Alanya Belediyesi ve emniyet güçleri çalışıyor ama yeterli mi, yeterli değil. Bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Gece bekçileri istiyoruz özellikle. Yetki verilecek olan gece bekçileri çalışsın. Çiçek ekmeye iki eleman eksik alınsın, onun yerine bekçiler gelsin. Cinayet ister istemez hepimizi etkiledi, burası bir turizm bölgesi, burada bu tür haberler olmamalı. Belediye ve Emniyet’e çok iş düşüyor. Dediğim gibi görevlendirilecek olan gece bekçileri bu tür suçların yaşanmasını önleyebilir” açıklamasında bulundu.

'UYUŞTURUCU ALANLAR VAR'

Konaklı’da berber dükkanı bulunan Hasan Er, kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Er, “Konaklı şu anda güvenli bir yer değil. Çünkü özellikle park ve bahçelerde alkol ve uyuşturucu alan insanlar var. Ben çocuğumu sokağa salarken tedirginim, biraz geç kalsa merak ediyorum. Başına bir şey geldi mi diye korkuyorum. Zabıta ve Jandarma’ya burada çok iş düşüyor. Eskiden burada Jandarma devriye gezerdi, gece bekçileri vardı, park ve bahçeler daha kontrollüydü, daha iyiydi. Konaklı’da nüfus gittikçe artıyor, daha çok denetim gerekiyor. Her türlü insan var, Konaklı tam anlamıyla güvenli değil. Gece bekçilerine, Jandarma’nın devriye gezmesine, Zabıta ekiplerinin park ve bahçelerde denetimini artırmasına ihtiyacımız var. İnsanlar böylece kendilerini daha güvende hissedecektir” açıklamasında bulundu.

'DÜKKAN ÖNLERİNDE YATIYORLAR'

Konaklı’da bu tür olayların yaşanmaması için denetimlerin artması gerektiğini vurgulayan esnaf İsmail Sevinç, “Konaklı daha önceleri güvenliydi ama şu anda yeterince güvenli görmüyorum. Alkol ve uyuşturucu alanlar dükkanlarımızın önünde yatıyor. Buna kendimiz şahit olduk, jandarma alıp götürüyor ama yeterli değil. Önlem olarak denetim artmalı, güvenlik güçleri devriye atmalı. Biz de esnafız, çekiniyoruz, dükkanımıza gelip silahla, bıçakla tehdit etseler ne yapabiliriz? Güvenlik güçleri denetimi arttırırsa bu insanlar da buna cesaret edemez” şeklinde konuştu.

'GECE BEKÇİSİ ŞART OLDU'

Konaklı’nın nüfusunun yaz aylarında arttığını ifade eden çevre esnafı Kemal Görgülü, park ve bahçelerde alkol ve uyuşturucu alındığını söyleyerek, gece bekçilerinin olmasının bu durumun önüne geçeceğini ifade etti. Görgülü, “Konaklı’da dünyanın birçok ülkesinden insan var. Teşkilat da yetmiyor, belli bir sayıda Jandarma var, nüfus artıkça bu ekipler yetmiyor. Nüfus 10-15 binken yazın patlama yaşanıyor, 100-150 bine çıkıyor. Ekipler yetersiz kalıyor. Park ve bahçeler akşam saatlerinde farklı amaçlarla kullanılıyor. Alkol alıyorlar, uyuşturucu alıyorlar. İnsanların dinlenmesi ve vakit geçirmesi için yapılan parklarda insanlara rahatsızlık veriyorlar. Önlem olarak gece bekçileri alınabilir. Biz bütün malımızı içeri alamıyoruz geceleri, tedirgin oluyoruz. Önlem alınırsa bizim de içimiz rahat olur. Büyüklerimizden önlemleri artırmasını istiyoruz, insanlar güvende olmak istiyor” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 22:48