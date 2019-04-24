Komutanlar Alanya'da buluştu

Türkiye'de birbirinden önemli görevlerde yer alan 1981 mezunu Jandarma Astsubaylar, Mete Bilici ev sahipliğinde Alanya'da bir araya geldi.

Komutanlar Alanya'da buluştu
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ESKİ Alanya Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mete Bilici, 1981 mezunu Jandarma Astsubayları Alanya'da bir araya getirdi. Türkiye'nin bir çok değişik il ve ilçelerinden gelen kahraman Astsubaylar Doğanay Otel'de buluştular. Haftasonunu Mete Bilici ev sahipliğinde aileleri ile birlikte Doğanay Otel'de geçiren Astsubaylar buluşmanın ardından Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek Alanya'dan ayrıldılar. Bilici, buluşmanın bundan sonra her yıl gerçekleşeceğini belirterek katılan devre arkadaşlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:18
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