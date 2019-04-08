Komünist Başkan, göreve gelir gelmez yaptırdığı yıkımla takdir topladı

"Komünist Başkan" Fatih Maçoğlu, belediye binası önündeki korkulukları ve duvarları yıktırdı. Şeffaf belediyecilik adına böyle bir adım attığını belirten Maçoğlu'nun bu hareketi takdir topladı.

Komünist Başkan, göreve gelir gelmez yaptırdığı yıkımla takdir topladı
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TUNCELİ'DE TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alarak göreve başlamıştı.

KORKULUKLARI VE DUVARLARI YIKTI

"Komünist Başkan" Fatih Maçoğlu görevi devraldıktan sonra dikkat çeken bir adım attı. Maçoğlu, belediye binası önündeki korkulukları ve duvarları yıktırdı.

"DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Maçoğlu, yıkımdan sonra yaptığı açıklamada, şeffaf belediyecilik anlayışını biraz daha görünür kılmak adına böyle bir adım atıldığını belirterek, "Buranın daha güzel bir çevre düzenlemesine ihtiyaç var" dedi.

TAKDİR TOPLADI

Maçoğlu, bu adımın, "Halk ile belediye arasındaki engeli kaldırmak" adına yapıldığını da sözlerine ekledi. Maçoğlu, bu hareketiyle yine takdir topladı.

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