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Komşuyla vizeler kalktı

Irak, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport taşıyan Türk vatandaşlarından vize alma zorunluluğunu kaldırdı

Komşuyla vizeler kalktı

Irak, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport taşıyan Türk vatandaşlarından vize alma zorunluluğunu kaldırdı

09 Ekim 2016 Pazar 20:34
Komşuyla vizeler kalktı
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İKİ ülke arasında ilişkiler bir süredir Başika Kampı nedeniyle sorunluydu. Türkiye ve Irak arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
6 AY İÇİNDE 90 GÜNÜ AŞMAYACAK
Yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme arzusuyla, her iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, diğer ülkenin içine girmek, transit geçmek, o ülkede geçici olarak kalmak ve o ülkeden çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulmaları öngörülüyor. Bu muafiyetler geçerli diplomatik hizmet ve hususi pasaport hamili aile fertlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de uygulanacak.
 
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Anahtar Kelimeler:
IrakDİPLOMATİKHizmet
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