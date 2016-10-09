Komşuyla vizeler kalktı

İKİ ülke arasında ilişkiler bir süredir Başika Kampı nedeniyle sorunluydu. Türkiye ve Irak arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 AY İÇİNDE 90 GÜNÜ AŞMAYACAK

Yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme arzusuyla, her iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, diğer ülkenin içine girmek, transit geçmek, o ülkede geçici olarak kalmak ve o ülkeden çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulmaları öngörülüyor. Bu muafiyetler geçerli diplomatik hizmet ve hususi pasaport hamili aile fertlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de uygulanacak.



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