Komşuda yangın paniği

OLAY, saat 11.00 sıralarında Koru Mahallesi, Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki seralardan çıkan bitki atıklarından ve otlardan oluşan çöp yığınında yangın çıktı. Ekip otosuyla devriye görevi yapan polis ekipleri dumanı görerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri alevlere müdahale ederek, çevredeki seralara sıçramadan kısa sürede söndürdü.