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Komşuda Şebnem seferberliği

Gazipaşa halkı, ikinci kez lösemiye yakalanan Alanyalı öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun kök hücre bağışı çağrısına destek vermeye devam ediyor

GÜNCEL 07.10.2019, 00:50
Komşuda Şebnem seferberliği
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BU çerçevede Gazipaşa’ya gelerek Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kuran Kızılay Kan Alma Birimi bağışları kabul etti. Lösemi hastası Şebnem Köseoğlu'na uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan ilçe halkı, Kızılay çadırına akın etti. Kan alma işlemi gün boyu sürdü. Sağlık görevlileri kan vermeye uygun olan vatandaşlardan kan alımı gerçekleştirirken, uygun olmayan vatandaşlardan ise kan almadı. Kızılay çalışanları, Şebnem Köseoğlu ve onun gibi hastalar için ilik bağışının öneminin altını çizerek kan ihtiyacının sürekli olduğunu ve bir kişinin bağışının bir hayat kurtarabileceğini belirtti. Kızılay Çadırı’nda kan alımı gerçekleştiren sağlık görevlileri kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan öncelikle 37 soruluk bir form doldurmasını istiyor. Formun uygun görülmesi halinde hastanın tansiyonu ölçülerek, kan düzeyine bakılıyor. Kan vermeye uygun şartları taşıyanlardan kan alınıyor. Kızılay ekibi, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

#gazipaşa
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