Komşuda otelciler gergin

MANAVGAT'TA 950 metrelik Evrenseki-Çolaklı ortak sahilinde 2 bin 500 yataklı bir otelin 500 metrelik kumsalı kullandığı, geriye kalan 450 metrekarelik alanın ise 20 bin yataklı 20 otel tarafından paylaşıldığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan otelciler, kumsaldaki kullanım alanlarının yatak sayısına göre belirlenmesini istedi.

'ADALETSİZLİK YARATIYOR'

Kimi otelin 10, kimi otelin ise 50 metre kumsal alan kullanabildiğini belirtilen otelciler, bu durumun hem oteller hem de turistler arasında adaletsizliğe neden olduğunu belirtti. 20 otelin kullandığı 450 metrelik alanda ciddi bir yoğunluk oluştuğuna dikkat çeken otelciler, sahilin 500 metresini kullanan 2 bin 500 yataklı otelin misafirlerinin hem sahil hem de deniz açısından çok daha rahat bir tatil imkanı bulduğuna işaret ettiler.

'TARTIŞMALAR YAŞANIYOR'

Bölgedeki oteller arasında şezlong ve sınır tartışmaları yaşandığı belirtilirken, kıyı-kenar çizgisi yasaklarının delindiği, ÖÇK bölgelerine yasalara aykırı şekilde betondan kemeriye ve beachler yapıldığı ifade edildi.