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Komşuda orman yangını paniğe sebep oldu

Manavgat'ta, yıldırım düşen ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. İzmir'in Bornova ilçesinde de, ormanlık alanda yangın çıktı

GÜNCEL 05.08.2019, 20:41 05.08.2019, 21:09 Enes Subaşı
Komşuda orman yangını paniğe sebep oldu
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Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat’ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir'de ise yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Yangının, aynı bölgede birde fazla yerde aynı anda başladığı öğrenildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

#orman yangını #panik
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