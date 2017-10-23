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Komşuda köpek dehşeti

Gazipaşa’da bisiklete binen 10 yaşındaki çocuk, bir köpeğin saldırısına uğradı. 6 yerinden ısırılan çocuk tedavi altında

Komşuda köpek dehşeti

Gazipaşa’da bisiklete binen 10 yaşındaki çocuk, bir köpeğin saldırısına uğradı. 6 yerinden ısırılan çocuk tedavi altında

23 Ekim 2017 Pazartesi 23:20
Komşuda köpek dehşeti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bakkal önünde bisiklete binen Koray Gözüküçük (10), bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağının, kolunun, yüzünün ve sırtının değişik yerlerinden ısırılan Koray Gözüküçük, mahalle muhtarı tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bisiklet sürerken mahalle bakkalına ait olduğunu söylediği beyaz köpeğin bir anda üzerine atladığını anlatan Koray Gözüküçük, canının çok yandığını söyledi.  Hastanede tedavisi yapılan Gözüküçük’ün 6 yerinden ısırıldığı tespit edildi. Yaklaşık 3 hafta gözetim altında tutulacak ve kuduz aşısı olacak Gözüküçük, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaKomşuda Köpek
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