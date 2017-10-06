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Komşuda hükümet konağına yer tahsisi

Manavgat Belediye Meclisi, toptancı hal karşısında yer alan belediyeye tahsisli arsayı, yeni hükümet konağı yapımı için Manavgat Kaymakamlığı'na tahsis etti

Komşuda hükümet konağına yer tahsisi

Manavgat Belediye Meclisi, toptancı hal karşısında yer alan belediyeye tahsisli arsayı, yeni hükümet konağı yapımı için Manavgat Kaymakamlığı'na tahsis etti

06 Ekim 2017 Cuma 21:55
Komşuda hükümet konağına yer tahsisi
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MANAVGAT Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in başkanlığında Side'deki belediye ek hizmet binasında yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mevcut kaymakamlık binasının her an yıkılma ihtimali bulunduğunu, yeni hükümet konağının yapımı için Antalya Valiliği'nin yer aradığını söyledi. Kaymakamlığın çağdaş olmayan şartlarda Manavgat halkına hizmet etmesine gönüllerinin razı olmadığını dile getiren Başkan Şükrü Sözen, bunun için toptancı hal karşısında Manavgat Belediyesi'ne tahsisli hizmet alanının, yapılacak imar planı değişikliği ile kaymakamlığa verilebileceğini belirtti.
KENT MEYDANI'NA DAHİL EDİLECEK
Başkan Sözen, kaymakamlığın çağdaş bir ortamda hizmet etmesi gerektiğini anlatarak, “Bizim kent meydanını genişletmek hayalimizdir. 2009'daki ilk aday adaylığımızda hayata geçirmek istediğimiz projemizdi. Kaymakamlık, jandarma, Çağlayan Okulu ve PTT'nin boşaltılıp, hatta şimdiki balıkhaneyi de alanın içine katarak kentin ortasını açmak ve meydanı tamamen ırmağa kadar büyütmek istiyorduk. Kaymakamlığın buradan yeni ve modern bir hizmet binasına taşınması ile bu hayalimizin ilk adımını atmış olabiliriz" dedi. Başkan Sözen'in meclisi bilgilendirmesinin ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek alan, kaymakamlık hizmet binası yapılması için Manavgat Kaymakamlığı'na tahsis edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Belediye Meclisi
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