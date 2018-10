Komandolar 30 yıl sonra Alanya’da buluştu

- Mehmet AL

1985-1987 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yeşilyurt bölgesinde askerlik yapan 30 kişi, 2'nci kez Alanya’da bir araya gelerek hasret giderdi. Aileleriyle birlikte Alanya’ya gelen ve Dim Çayı’ndaki Klas Piknik’te bir araya gelen asker arkadaşları bu sene organizasyonun ikincisini yaptıklarını belittiler. Askerliklerini komando olarak yapan askerlik arkadaşları, daha sonra piknik alanında toplanarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyan katılımcılar, ardından Komando Marşı’nı okudular.

SOSYAL MEDYADA BULUŞTULAR

Organizasyonu düzenleyen ve halen bir kamu kurumunda çalışan Tunçay Iğdır, buluşmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Iğdır, “1985-1987 yıllarında Kıbrıs’ın Yeşilyurt bölgesinde 14. Alay Özel Komando olarak askerliğimizi yaptık. Türkiye’nin 81 iline dağılan asker arkadaşlarımızla sosyal medya aracılığıyla buluştuk. Bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Elazığ'dan, Edirne’den, Rize'den, İstanbul'dan, Kars’tan, Ağrı’dan, Tokat'tan, Ankara’dan bütün arkadaşlarımızı sosyal medyada bularak ülkemizin bu hassas, kritik döneminde birlik adına dostluk adına arkadaşlık adına 30 yıl sonra Alanya’da buluşturduk. İlk defa gecen yıl 24 Ekim'de bir araya geldik. Bu yıl 2'nci kez etkinliğimizi düzenliyoruz.

‘DEVLETİMİZİN VERECEĞİ GÖREVE HAZIRIZ’

Bizler askerliğimizin ilk günkü heyecanını hala yaşıyoruz. Ülkemizdeki terör olayları, gerekse ülkemizin milli idaresine yönelik yapılacak her türlü girişimine karşı duracağımızı buradan ilan etmiş oluyoruz. Vatanımızı bayrağımızı, ülkemizi korumak adına her zaman asker olduğumuzu ve her zaman ülkemizin devletimizin vereceği göreve hazırız.

KLAS PİKNİKTEN YAŞ PASTA

Katılımcılar, organizasyona ev sahipliği yapan Klas Piknik işletmesi Muzaffer Barcın tarafından yaptırılan özel pastayı birlikte kestiler. Üzerine Türk ve Kıbrıs bayrağı ile Kıbrıs haritası bulunan pasta davetlilere ikram edildi. Barcın’a teşekkür eden davetliler, bu jesti hiç bir zaman unutmayacaklarını belirttiler.