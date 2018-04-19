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Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırladı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı genç ilk müdahalesinin yapıldığı ambulanstan kaçmaya çalışırken, polislere zor anlar yaşattı. Yaralı genç kelepçe takılarak ambulansa bindirildi

Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırladı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı genç ilk müdahalesinin yapıldığı ambulanstan kaçmaya çalışırken, polislere zor anlar yaşattı. Yaralı genç kelepçe takılarak ambulansa bindirildi

19 Nisan 2018 Perşembe 16:32
Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırladı!
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KAZA, Gülüç Beldesi Örencik Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre E.C. yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Ç. idaresindeki 42 AZK 75 tır çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ambulansta ilk müdahalesini yapmak istedi.

Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırlayan E.C., kaçmaya çalışınca polisler tarafından engellenmeye çalışıldı. Uzun süre ikna olmayan ve çevredekilerden kendisini kurtarması için yardım bekleyen yaralı genç sakinleştirilemeyince vatandaşlarında yardımı ile yere yatırılıp kelepçe takıldı.

Yaralı genç bu sırada “Bırakın lan, yardım edin lan. Polis abi bıraktırsana şunları, bak şikayetçi olurum sizden. Yardım edin” diyerek kurtulmaya çalıştı. Kelepçe takıldıktan sonra polisler tarafından sakinleştirilen E.C. daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Kazaya karışan sürücü ifadesi için karakola götürülürken, yaralanan gencin tedavisi ise hastanede devam ediyor. 
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliTır
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