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Koltuklar çocukların oldu

Manavgat’ta kaymakamlık, belediye başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü makamları çocuklara devredildi

Koltuklar çocukların oldu

Manavgat’ta kaymakamlık, belediye başkanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü makamları çocuklara devredildi

20 Nisan 2018 Cuma 23:46
Koltuklar çocukların oldu
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23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Manavgat'ta kamu kurum yöneticileri koltuklarını çocuklara bıraktı. Okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte gittiği Manavgat Kaymakamlığı'nda, makama oturan Toros ilkokulu 3/G sınıfı öğrencisi Ada Demirel, okul bahçelerinin beton olmasından yakınarak, "Öncelikle okulların bahçelerinin çimlendirilmesini istiyorum. Okul yollarında tümseklerin olmamasını istiyorum. Ayrıca okullarda kendi ağaçlarımızı dikebileceğimiz alanlar olsun. Manavgat'ta daha çok ağaç olsun. Okuma yazmanın bol olduğu, çöp sorunu olmayan bir Manavgat istiyorum" dedi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den makamı devralan Milli Egemenlik Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi Hatice İlayda Okçu da "Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkenin ve Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayabilmesi için biz çocukların çok çalışması gerekiyor. Hatta bazen yılsak, yorulsak, derslerden sıkıldığımız zamanlar olsa bile dayanmalıyız, direnmeliyiz. Ülkemizi ancak bu şekilde daha üst düzeylere çıkarabiliriz" dedi.
İlayda Okçu ayrıca okullarının boyanmasını ve daha teknolojik bir eğitim için projeksiyon cihazı yerleştirilmesini istedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak'ı okul müdürü ve öğretmeniyle birlikte ziyaret eden Atatürk İlkokulu 3/G sınıfından Miray Şahin, başsavcılık koltuğuna oturdu. Miray Şahin'e başsavcı Hasan Dalak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı koltuğuna ise Yunus Emre İlkokulu 4/B sınıfından Abbas Bozkurt oturdu. Abbas Bozkurt, jandarmanın yaptığı faaliyetler hakkında ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol'dan bilgi aldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü koltuğunu müdür Mustafa Hilmi Özgönül'den devralan Atatürk Ortaokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Arda Doğan Yılığın ise motosiklet kazalarına dikkati çekerek, motosiklet denetimlerinin arttırılmasını istedi. Çağlayan İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Emine Eda Örs de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Örs, öğrencilere sınavlarda zor soruların sorulmaması gerektiğini söyledi.

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