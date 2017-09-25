Kocasının ağız kokusuna dayanamayınca boşanma davası açtı

İSTANBUL'DA bir kadın eşine, şiddetli geçimsizlikten boşanma davası açtı. Asıl ilginç olan boşanma sebebi sadece şiddetli geçimsizlik değil buna bir de ağız kokusu eklenmiş. Eşinden boşanmak isteyen Hülya Z. dilekçede eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu ve uzun zamandır ağzının koktuğunu yazdı.

''EŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR''

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Hülya Z. İstanbul Aile Mahkemesi'ne "Şiddetli geçimsizlik" nedeniyle verdiği boşanma dilekçesinde, eşinin psikolojik sorunlarının her geçen gün arttığını ileri sürerek, " Eşim Semih Z. kendisi de kabul etmesine rağmen psikolojik sorunlar yaşıyor. Ancak ne bir hastaneye ne de bir doktora gitmemekte ısrar etmektedir. Bu konuda ev içerisinde de tartışmalarımıza neden olmaktadır" dedi.

"AĞZI KOKUYOR"

Eşinin psikolojik sorunlarının yanında ağzının uzun zamandan beri koktuğunu da ileri süren Hülya Z., "Semih Z. baskıcı ve sert kişiliğe sahiptir. Aile yakınlarımızın yanında bile kontrolsüz hareketlerde bulunarak ağır hakarete varan sözler sarf etmektedir. Eşimin psikolojik sorunlarının yanı sıra uzun zamandır ağzı kokmaya başladı. Hatta bunun bir rahatsızlığı nedeniyle olabileceğini kendisiyle konuştuk. Yine de bir doktora gitmedi. Aynı ortamda oturan bir kişi bile rahatlıkla kokusunu hissedebiliyor. Baskıcı tavırları ve sağlık sorunları nedeniyle evlilik hayatımız devamlı tartışmalı geçmektedir" diyerek boşanmak istediğini söyledi. Nafaka talebinde bulunmayan Hülya Z.'nin açtığı dava önümüzdeki günlerde Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.