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Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…

Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Cihangir Işık’ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odalarında uyurken pompalı tüfekle başından vuran ve ardından polise teslim olan Aylin Işık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli eş hakkında ‘Kasten öldürme’ suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…

Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Cihangir Işık’ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odalarında uyurken pompalı tüfekle başından vuran ve ardından polise teslim olan Aylin Işık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli eş hakkında ‘Kasten öldürme’ suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı

31 Mart 2018 Cumartesi 12:42
Kocasını uyurken tüfekle başından vurdu! İşte istenen ceza…
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GEÇTİĞİMİZaylarda Gazi Mahallesi'nde 5 yıllık eşi 39 yaşındaki Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odasında ruhsatsız pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Aylin Işık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

OLAYDAN ÖNCE DARP RAPORU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aylin ve Cihangir çiftinin aralarında uzun zamandır geçimsizlik bulunduğu, şüphelinin bir süre Cihangir Işık'tan ayrı yaşadıktan sonra tekrar evine döndüğü, fakat aralarındaki sorunların devam ettiği belirtildi. İddianamede, olay tarihinde maktul ve şüpheli arasında tartışma yaşandığı, Cihangir Işık'ın geç saatte eve geldiği, şüpheli Aylin Işık'a yönelik küfürler sarfettiği kaydedildi. Olaydan yaklaşık bir hafta önce de maktülün şüpheliye şiddet uyguladığı ve buna ilişkin doktor raporunun bulunduğu ifade edildi.


UYUDUKTAN SONRA ONA AİT TÜFEKLE…

İddianamede, olay günü geç saatlerde eve gelen Cihangir Işık'ın şüpheli eş Aylin Işık'ı küfrederek ölümle tehdit ettiği belirtildi. Aylin Işık'ın kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunan eşini uyuduktan sonra ona ait ruhsatsız pompalı tüfekle başına yakın mesafeden bir el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

MÜEBBET İSTENDİ

Şüpheli Aylin Işık hakkında 'Kasten öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis cezası talep edildi. Işık, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

POLİSE TESLİM OLUP YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bilindiği gibi, Aylin Işık 4 yaşındaki oğlu ile olay sonrası polise giderek teslim olmuştu. Şüpheli ifadesinde iki kere boşanma davası açtığını ancak kocasının ölüm tehditlerinden korktuğu için boşanamadığını söylemişti. Ayrıca şüpheli polise verdiği ifadede: "03.30 sıralarında eve geldi. Aşırı alkollüydü. Bir süre binanın kapısında oturduk. Yine ölüm tehditleri savurdu. Eve girmesi için ikna ettim. Evde de tartışma devam etti. Saçımdan çekip vurdu. Bu sever dövmeyeceğini baraja götürüp öldüreceğini söyledi. Oğlum gürültüye uyanınca yanına gittim. Onu uyuttuktan sonra bir süre odadan çıkmadım. Kocam gelip beni zorla yatak odasına götürdü. Sabaha kadar tartıştık. Bir ara yataktan kalktı. Gardrobun üzerindeki pompalı silahı alıp doldurdu. Önce kafama, sonra boğazıma dayayarak 'Artık seni öldüreceğim, senin işin bitti' diyordu. İki elimle tüfeği kavradım ve çekerek elinden aldım. O sırada nasıl olduğunu anlayamadan silah patladı ve eşim bir anda yere yığıldı. Duvara, yatağın üzerine ve perdeye kan sıçramıştı. Kanı görünce korktum ve tüfeği bıraktım. Tartışmamıza çocuk uyanmıştı onu da alarak üzerimi giyindim ve anahtarı almadan kapıyı kilitlemeden evden çıktım. Eşimi bilerek öldürmedim. Şiddete meyilli bir insandı. Sürekli olay çıkaran ve olaylara karışan birisiydi. Üzgünüm, çok pişmanım" demişti.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
Cihangir IşıkAylin Işık
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