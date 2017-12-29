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Kocasından boşanınca aracıyla şehir turu atıp mangal partisi yaptı

Bursa'da kendisini aldatan kocasından boşanan kadın, 'Boşandım mutluyum' yazısı ve balonlarla süslediği aracıyla şehir turu attıktan sonra arkadaşlarıyla mangal partisi yaptı

Kocasından boşanınca aracıyla şehir turu atıp mangal partisi yaptı

Bursa'da kendisini aldatan kocasından boşanan kadın, 'Boşandım mutluyum' yazısı ve balonlarla süslediği aracıyla şehir turu attıktan sonra arkadaşlarıyla mangal partisi yaptı

29 Aralık 2017 Cuma 13:08
Kocasından boşanınca aracıyla şehir turu atıp mangal partisi yaptı
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BURSA'DA market işleten Tuğba Doğan Gürsoy (28), 8 yıl önce severek evlendiği Uğur Gürsoy'a kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı davada boşanmalarına karar verilince, balonla süslediği otomobilinin önü ve arkasına, 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum' diye yazdırıp, arkadaşları ile mangal partisi yaptı.

KENDİSİNİ ALDATAN EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Merkez Nilüfer ilçesinde market işleten Tuğba Doğan Gürsoy 09.09.2009 tarihinde 2 yıl nişanlığı kaldığı Uğur Gürsoy ile evlendi. Evliliklerinden çocukları olmayan Tuğba Doğan Gürsoy, 1.5 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla eşi hakkında Bursa 7'nci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıp, annesinin evine yerleşti.
OTOMOBİLİNİ SÜSLEYİP ŞEHİR TURU ATTI

Gürsoy çiftinin tartışmalı geçen duruşmaları hakimin dün verdiği boşanma kararı ile sonuçlandı. Boşandığını öğrenen Tuğba Doğan, mutluluğunu balon ile süslediği otomobilinin önüne 'Boşandım mutluyum' arkasına ise 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum' yazısı yazdırıp şehir turu yaparak kutladı. Tuğba Doğan, ayrıca arkadaşlarıyla da boşanmayı kutlapı, mangal partisi yaptı.

''ARKADAŞLARIMA MANGAL ZİYAFETİ VERDİM''

Şu anda boşandığı için dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu belirten Tuğba Doğan, "1.5 yıldır bugünü bekliyordum. Boşandığım gün arabamı süsleyeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Aynı günün akşamı ise arkadaşlarıma mangal ziyafeti verdim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KOCASINDAN BOŞANAN KADIN
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