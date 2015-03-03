Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kocaman sahaya indi

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Ömer Kocaman, Alanya'da ziyaret turuna esnaf odaları ile başladı

Kocaman sahaya indi

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Ömer Kocaman, Alanya'da ziyaret turuna esnaf odaları ile başladı

03 Mart 2015 Salı 18:35
Kocaman sahaya indi
banner404
ADALET ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) 7 Haziran Genel Seçimleri için milletvekili aday adayı olan Dr. Ömer Kocaman, ziyaretlere başladı. Kocaman bugün Alanya’da faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret ederek destek istedi. Kocaman, sırasıyla Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Turan Sağlamel, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ercan Çatal ve Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu’nu ziyaret etti. Kocaman, oda başkanları ile görüştü ve destek istedi. Başkanlar da Kocaman’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti ve seçim sürecinde başarılar diledi. Kocaman, esnaf odalarının yanı sıra, Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural, ALKOD Başkanı Ömer Göker ve Alanya'da faaliyet gösteren taksicileri de ziyaret etti. Kocaman’ın önümüzdeki günlerde ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.03.2015 17:39
Anahtar Kelimeler:
Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler OdasıErcan ÇatalZiraat Odası Başkanı Turgut MusluoğluÖmer Kocaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim