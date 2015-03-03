Kocaman sahaya indi

ADALET ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) 7 Haziran Genel Seçimleri için milletvekili aday adayı olan Dr. Ömer Kocaman, ziyaretlere başladı. Kocaman bugün Alanya’da faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret ederek destek istedi. Kocaman, sırasıyla Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Turan Sağlamel, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ercan Çatal ve Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu’nu ziyaret etti. Kocaman, oda başkanları ile görüştü ve destek istedi. Başkanlar da Kocaman’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti ve seçim sürecinde başarılar diledi. Kocaman, esnaf odalarının yanı sıra, Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural, ALKOD Başkanı Ömer Göker ve Alanya'da faaliyet gösteren taksicileri de ziyaret etti. Kocaman’ın önümüzdeki günlerde ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.