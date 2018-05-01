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Kocaman partililerle kahvaltıda buluştu

AKP Antalya Milletvekili aday adayı Ömer Kocaman, Alanya Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda partililerle buluştu

Kocaman partililerle kahvaltıda buluştu

AKP Antalya Milletvekili aday adayı Ömer Kocaman, Alanya Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda partililerle buluştu

01 Mayıs 2018 Salı 10:13
Kocaman partililerle kahvaltıda buluştu
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ALANYA'NIN yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nden milletvekili aday adayı olmak için Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Ömer Kocaman, Alanya Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda partililerle buluştu. Partinin tüm kademelerinin katıldığı kahvaltıda Kocaman, "Sizinle birlikte çalışmaktan çok memnunum. Bu partide olmak bir şanstır. Alanya'mız için güzel projelerim var. Sizi heyecanlandırmak için bir tanesini söyleyeyim: Ben Alanya'mızın bir turizm kenti olarak sınırlanmasını istemiyorum. Alanya'nın bir bilim yuvası haline gelmesi için 'Bilim Köyleri' kurmak istiyorum." dedi ve konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sürecinde de Antalya milletvekilliğine talip olan Kocaman, seçimlerin tekrarlanması ve 1 Kasım 2015'te yapılması üzerine aday adaylığından vazgeçmiş, görevine geri dönmüştü.

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AkpÖmer KocamanAlanya ÖğretmeneviKahvaltıAlanya
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