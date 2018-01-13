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Koca yürekli simitçi!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyyar simitçilik yapan Erkan Ayhan, doğuda ayakkabısız okula giden çocuklar için bot kampanyası başlattı

Koca yürekli simitçi!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyyar simitçilik yapan Erkan Ayhan, doğuda ayakkabısız okula giden çocuklar için bot kampanyası başlattı

13 Ocak 2018 Cumartesi 20:36
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KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, tüm dünyaya örnek bir davranış sergiledi. Televizyonda okula ayakkabısız ya da çok eski ayakkabılarla gittiğini gördüğü çocuklar için bot kampanyası başlattı. Başlattığı kampanyayı üzerinde “Minik bedenlerin minik ayakları üşümesin” yazan tişörtüyle gezerek duyurdu. Derince esnafı ve halkından da büyük destek kampanya sayesinde 200 çiftin üzerinde bot topladı. Hedefininse bin çift olduğunu belirten Simitçi Erkan Ayhan, Demet Akalın başta olmak üzere tüm ses sanatçılarından destek beklediğinin altını çizdi. 

“Allah rızası için bir çift bot diyorum herkese.” 

Giriştiği kampanyanın sonucunda öğrencileri gönderdiği botları giyerken görmekten çok mutlu olacağını söyleyen Ayhan, “Kocaeli’nde yaklaşık 14 senedir simit satmaktayım. Simit satarken ben bu yardım projeleriyle yardım etmeye çalışıyorum insanlarımıza. 15 Temmuz Şehitleri’miz olsun Arakan olsun Gazze olsun Yemen olsun buralara devamlı yardımlarım ulaştı. Geçen gün evimde televizyon seyrederken köy okullarındaki kardeşlerimizi fark ettim. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Bunun için ben bir bot kampanyası düzenlemek istedim. Şu anda 200 çiftin üzerinde botumuz var. Bu botlarımı Allah nasip kısmet ederse çok yakın bir zamanda okulların ikinci döneme başlamasıyla birlikte kardeşlerimize ulaştıracağız. Buradan ben ses sanatçılarına seslenmek istiyorum. Özellikle Demet Akalın hanımefendiye, Demet ablama. 15 Temmuz’da Demet ablam bana çok büyük destekte bulunmuştu. Ben Demet Akalın’dan bu kardeşlerimize yardım etmesini rica ediyorum ve tüm sanatçılarımızdan bu desteği istiyorum. Allah rızası için bir çift bot diyorum herkese. ” dedi. 

Derince esnafı Erkan’ın kampanyası için bir oldu 

Başlattığı kampanya ile ilçeyi ayağa kaldıran Ayhan esnaftan tam destek görüyor. Onlara simit satarken aynı zamanda bir çift bot da onlardan alıyor. Derince’de esnaflık yapan Abdullah Yıldırım Ayhan’a destek verenlerden sadece biri. Başlatılan girişimin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yıldırım, “Bu kış gününde okula giden ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza Erkan abinin yardım projesi olan ayakkabı bot yardımından dolayı ondan Allah razı olsun. Her zaman böyle destekleyen abilerimize saygımız sonsuz. Ayaklıları üşüyen kardeşlerimize bir çift bot aldıysa ne mutlu ona. Bizimde Erkan abimize desteğimiz olacaktır inşallah. Derince esnafı olarak. Derince halkı zaten iyilik severdir yardım severdir. Her ihtiyaç sahibine ulaşır yani, Allah razı olsun. ” şeklinde konuştu. 

Ayhan’ın her zaman mazlumu koruduğunu, ihtiyacı olana el uzattığını belirten esnaf İbrahim Topuz, “Erkan kardeşimiz böyle bir kampanya yapmış. Yardımcı olur musunuz dedi. Bizde elimizden geldiği kadar yardım ettik. Biz depremi yaşamış inşalarız. Allah o depremi bir daha ülkemize yaşatmasın. Ekmek su ararken Türkiye Cumhuriyeti’miz yetişti. Bu vesileyle ülkemizde bir vatandaşımıza yardımımız olursa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. 

Toplanan botlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından teslim alınıp, ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak. Botlar okullar ikinci döneme başlamadan önce iki, üç gün önce yola çıkacak. 

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Son Güncelleme: 13.01.2018 20:43
Anahtar Kelimeler:
Koca Yürekli Simitçi
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