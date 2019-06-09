Koç Holding ve BonAir Havacılık'tan 'özel uçak' açıklaması

Koç Holding'ten yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na "özel uçak tahsis edildiği" yönündeki iddialar hakkında, "Geçmişte olduğu gibi bugün de seçim döneminde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı bir gerçektir" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan açıklamaya yanıt verdi. Öte yandan konuya ilişkin BonAir Havacılık'tan da yazılı bir açıklama yapıldı

Koç Holding ve BonAir Havacılık'tan 'özel uçak' açıklaması
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KOÇ Holding, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na uçak tahsis edildiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Holding'ten yapılan açıklamada, Setair tarafından faturaları kesilerek ve uçuş öncesi tahsilatı yapılarak uçağın tahsis edildiği bildirildi.

Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na "özel uçak tahsis edildiği" yönündeki haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verilirken, "İftiraların Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 23:46
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