Koç Holding ve BonAir Havacılık'tan 'özel uçak' açıklaması

Koç Holding'ten yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na "özel uçak tahsis edildiği" yönündeki iddialar hakkında, "Geçmişte olduğu gibi bugün de seçim döneminde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı bir gerçektir" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan açıklamaya yanıt verdi. Öte yandan konuya ilişkin BonAir Havacılık'tan da yazılı bir açıklama yapıldı