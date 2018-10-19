Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı yolda

Finike Devlet Hastanesi'ne Batı Antalya bölgesine hizmet verecek mikrobiyoloji laboratuvarı kurulacak

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı yolda
banner404

FİNİKE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Batı Antalya bölgesine hizmet verecek mikrobiyoloji laboratuvarının kısa süre sonra hizmete gireceğini söyledi. Enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili alınan numunelerin Antalya'ya gönderildiğini belirten Op. Dr. Kurt, mikrobiyoloji laboratuvarı ile numunelerin Finike Devlet Hastanesi'nde değerlendirileceğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ümit Yakan'ın Finike Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladığını da duyuran Başhekim Kurt, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, “Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türel: “Hizmetlerimiz en büyük referansımız”
Türel: “Hizmetlerimiz en büyük referansımız”
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479