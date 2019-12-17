Klassika-M huzurevindeydi

Uğur KANBEROĞLU

ÖZEL Klassika-M Uluslararası Alanya Okulları öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alanya Huzurevi’ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla vakit geçirdiler. Huzurevi sakinleri için küçük hediyeler hazırlayan Özel Klassika-M Uluslararası Alanya Okulları öğrencileri yaşlılarla bol bol sohbet ettiler. Müzik dinletisi ve dans gösterileri de yapan öğrenciler, Alanya Huzurevi’nde kalan yaşlıların keyifli vakit geçirmelerini sağladılar.