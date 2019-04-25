KKTC'de dev 'KGK' buluşması

3-5 MAYIS tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde gerçekleştirilecek KGK toplantısına Türkiye ve KKTC'nin yanısıra yurtdışından da gazeteciler katılacak.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, dev buluşma öncesi dün KKTC'de hazırlıkları gözden geçirdi. Dim, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederek KGK Kıbrıs buluşması programını aktardı ve davetiyesini takdim etti. Dim, Akıncı'ya kabulü, samimi sohbeti ve KGK Kıbrıs buluşmasına desteği için teşekkür etti. Akıncı da KKTC’de ilk kez gerçekleşecek bu dev medya buluşması için KGK adına Dim’e teşekkür etti.

Dim, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi büyükelçilik rezidansında ziyaret etti. Dim, KGK Kıbrıs buluşmasının detaylarını görüştüğü Başçeri'ye organizasyona katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İŞTE KGK'NIN KKTC PROGRAMI

Dev buluşma, 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 12.00'den itibaren konukların KKTC'ye gelişiyle başlayacak. Konukların Girne'de otellerine yerleşmelerinin ardından KKTC Protokolü ziyaretleri gerçekleştirilecek. KGK heyeti ve konuklar, TC Büyükelçiliği, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakanlığı ziyaretlerinde bulunduktan sonra saat 17.00'de Lefkoşa turu yapılacak. Tur kapsamında tarihi yerler, eski şehirler, hanlar, Selimiye, Ledra Palas görülecek ve Rum sınırı gezisi düzenlenecek. Konuklar cuma akşamı Lefkoşa Belediyesi'nin akşam yemeği davetinde buluşacaklar.



4 Mayıs 2019 Cumartesi günü ise saat 10.00'da Girne'deki Acapulco Otel'de KGK toplantısı başlayacak. Toplantıya gazetecilerin yanısıra KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, programının uygun olması durumunda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları ve büyükelçiler ile KKTC protokolü de katılacak. Toplantının ardından ödül sunumu yapılacak ve "Dünden bugüne Kıbrıs meselesi" konusunda gazeteciler aydınlatılacak. Aynı gün saat 14.00'de Girne gezisi, saat 16.00'da Maraş ve Magosa gezileri gerçekleşecek. Daha sonra konuklar, Magosa Belediyesi'nin akşam yemeği davetine katılacaklar.

Gazeteciler, 5 Mayıs 2019 Pazar günü adadan ayrılacaklar.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 19:34