KKTC'ye KGK çıkarması

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK kurucuları Osman Altınışık ve Sefa Karahasan'la birlikte KKTC'de temaslarda bulundu

KKTC'ye KGK çıkarması
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KKTC'ye KGK çıkarması

KKTC'ye KGK çıkarması

KGK heyeti KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Başbakanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Aysegül Baybars, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Genç TV sahibi Ertan Birinci'yi ziyaret ettiler. KGK heyetiyle Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerine sohbet eden Başbakan Tatar "Rumların tehditlerine kulak asacak değiliz" dedi. KKTC temaslarına ilişkin bilgi veren Dim "KKTC'de KGK adına temaslarda bulunduk. Yeni kurulan hükümet üyelerine 'Hayırlı olsun' ziyaretleri yaptık. KGK kurucuları Osman Altınışık ve Sefa Karahasan da eşlik ettiler. Ziyaretlerde iki ülke ilişkilerindeki medyanın rolü ve işbirliği olanakları konuşuldu. Mayıs ayında gerçekleştirilen KGK Kıbrıs Medya Buluşması’nın her anlamda olumlu yankılarının sürdüğü ve her yıl bu tür organizasyonların yapılmasının gerekliliği dile getirildi" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 21:47
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