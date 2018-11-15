KKTC'nin 35'inci yılı törenle kutlandı

KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği kutlamaya, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abidin Sezer, ilçe belediye başkan yardımcılarının yanı sıra, KKTC üniversiteleri temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelek koyulmasıyla başlayan tören, Başkonsolos Beyazbayram'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla sürdü.

Kıbrıs Türkünün var oluş mücadelesi sonucu devlet kurarak onurlu, özgür bir yaşama kavuştuğu KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yılını onurlu kutladıklarını söyleyen Beyazbayram, "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi sonunda büyük bedeller ödeyerek hür iradesiyle kurduğu KKTC'nin 35'inci kuruluş yıldönümünü coşku ve gururla kutlamaktayız. Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Konuşmasına, "15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için özgürlük anlamına gelen onurlu bir tarihtir" diyerek devam eden Beyazbayram, şöyle devam etti:

"Saldırı, baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk toplumu, büyük mücadele sonunda kendi devlet çatısı altında hür ve özgür yaşama kavuşmuştur. 20 Temmuz 1974'te ana vatan Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs adasına ve insanlarına barış, özgürlük ve huzur ortamı sağlandı. Daha sonra Kıbrıs Türk halkı kendi sınırları içinde kendi egemen devletini kurdu. Kıbrıs Türk halkı olarak bu coğrafyada varoluş mücadelemizi ve iradesi asla unutulamaz. Geçen 35 yılda gururla söyleyebiliriz ki devletimiz tüm olumsuzluklara rağmen büyük yol kat etmiştir. Bugüne kadar karşımıza çıkan çözüm planlarında geçmişte yaşanan onca acıya rağmen iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim. Buna karşı her seferinde Rum tarafının değişmez uzlaşmaz tarzı, uluslararası kamuoyunun bizi görmezden gelen adaletsiz yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Ana vatan Türkiye'mizden aldığımız güç ve destek ile geleceğe emin adımlarla ilerlemekteyiz. Hepimizin ortak sorumluluğu devletimize inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde el birliğiyle çalışmaktır. KKTC kuruluşunda bizlere öncülük eden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."