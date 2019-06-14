KKTC Başbakanı Tatar'ın Alanya planı

AKGÜNLER Denizcilik tarafından Alanya ile Kuzey Kıbrıs'ın sahil şehri Girne arasında başlayan feribot seferleri kapsamında KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Turizm Tanıtma Ofisi Antalya Koordinatörü Nazmi Pınar ve Akgünler Denizcilik Alanya Yetkili Acentesi Today Turizm Genel Müdürü Bekir Yıldırım'ın organizasyonuyla Alanya ve Antalyalı gazeteciler KKTC'de Akgünler'in konuğu oldular. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek ve gazeteciler, KKTC'deki temasları kapsamında yeni Başbakan Ersin Tatar'ı da ziyaret ettiler.

TATAR'A ALANYA'DAN ÖZEL HEDİYE

Ziyarette AGC Başkan Yardımcısı, Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, Tatar'a uzun yıllardır yakın dostu olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in hediyesini sundu. Kesen, Alanya su kabağından yapılan, üzerinde 'Ersin Tatar, KKTC Başbakanı' yazan abajuru "Size Alanya'dan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in selam, saygı ve hayırlı olsun dileklerini getirdim" diyerek sundu. Dim'e teşekkür eden KKTC Başbakanı Tatar, "Feribotla hep beraber karşıya (Alanya'ya) gidelim. Hem orada dostlarla da buluşuruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanyalı. Memleketinde sayın bakanla da buluşuruz" dedi.

AKGÜNLER'İN BASIN AÇIKLAMASI

Alanya ile Kuzey Kıbrıs'ın sahil şehri Girne arasında feribot seferlerini başlatan Akgünler, Alanya ve Antalyalı gazetecilere bir de basın açıklaması yaptılar. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ak-Günler" isminin özel anlamı, 1963-1974 arasını kapsayan dönemdeki "Karanlık Günlerin" tanıkları olan neslin hayallerinde kurdukları "Ak Günler"i sembolize etmektedir. Yine böyle olağan üstü dönemlerin başlangıcı olarak kabul edeceğimiz "Doğu Akdeniz" bölgemizdeki aktüel gelişmeler, bizleri bu seyahate sizleri davet etmeyi bir nevi zorunlu kılmıştır. Bölgemizdeki bu sıcak gelişmeler, iki ülkemizin bölgedeki hakimiyetlerini sağlamlaştırmak ve Akdeniz'deki güç mücadelesinde "Deniz Yolları" ulaşımının devamlılığını sağlayıp, daha geniş kitlelerce bilinirliğini arttırıp, kullanılması sağlanarak, Akdenizimizin ulaşım noktasında da yumuşak güç olarak kullanılması sağlanmaktadır. Bu çerçevede kamu kurumlarımız, özerk kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz, Sektör Temsilcilerimizce maddi manevi desteklenmesinin sağlanması ve dikkatlerinin çekilmesini sizler aracılığı ile bir kez daha duyurmuş oluyoruz. Kuzey Kıbrıs'ımızın güzellikleri ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Özellikle sizlere Maronit Köyü Kormacit beldemizi tanıtacağız. Burası kendi inançlarını, gelenek ve göreneklerini hiç değiştirmeden, değiştirilmeye zorlanmadan, huzurlu ve barış içersinde hayatlarını yaşayan bizim insanlarımızın oluşturduğu Maronit Köyü. Kıbrıs Adası'nın Türk olan kısmında barış ve huzurun hakimiyetine tanık olacaksınız. Bu gezinin organize edilmesinde fikir sahibi olan KKTC Turizm Tanıtma Ofisi Antalya Koordinatörü Nazmi Pınar Bey'e çok teşekkür ederiz. Gezinizin rahat ve huzurlu geçmesi için Acapulco Resort Hotel, Akgünler Denizcilik ve Today Turizm yetkilileri ve çalışanları el birliği ile çalışmaktadırlar. Saygılarımızla."