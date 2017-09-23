KKTC Başbakanı evli sevgilisine vatandaşlık mı verdi?

KKTC’YE turist vizesiyle gelip vatandaşlık aldığı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi olduğu iddia edilen Şennur Gülbudak ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) mahkemeye taşıdı. Başbakan Özgürgün’den, konuya ilişkin olarak “İddialar dedikodu” dedi.

Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu sabah itibariyle herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın keyfi şekilde alınan ve turist olarak ülkeye gelen birisine vatandaşlık verilmesi sonucunu doğuran Bakanlar Kurulu kararını Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdık. Konu artık mahkemeliktir” dedi.

“Hesap sormak için hükümete gelmeyi beklemeye gerek yoktur” diyen Özersay, “Gerçekten hak eden insanlar vatandaşlık alamazken böyle haksız ve gayri adil işlemlere müsaade etmeyeceğiz. Bakanlar kurulu kararında ‘vatandaşlığı zorunlu’ görülmüştür yazıyor. Yüksek mahkemede zorunluluğun neden kaynaklandığı açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Ben de hanımefendi de evli"

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şennur Gülbudak’ın vatandaş yapıldığını kabul eden Özgürgün iddialara ilişkin,“Kızımla plaja gitsek artık dedikodu çıkarıyorlar. Ben de evliyim, hanımefendi de evli. Sevgili iddiaları asılsız” ifadelerini kullandı.