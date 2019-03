BÜYÜKŞEHİR Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle gerçekleşecek 'Girl's Can Do It' /Kızlar da Yapabilir' etkinliğiyle, erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında kızların da aktif yer alabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak ve kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu etkinliğin tanıtımı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

ÖNAYAK OLMAK İSTİYORUZ

Başkan Menderes Türel, bu projeyle normal koşullarda erkek egemen meslekler olarak tanıtılan teknisyenlik, pilotluk şoförlük gibi meslek gruplarında kızların da aktif olarak yer alabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak ve kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmeleri için önayak olmak istediklerini söyledi. Türel, "Projenin uzun soluklu hedefi ise gelecek nesillerin zihninde mesleklerle birleşen cinsiyet rollerinin yıkılmasına ve ayrıca teknik meslekleri tercih etmek isteyen, bunun için seçimlerini sadece iş hayatına yükselince değil, eğitim hayatında da bilinçli bir şekilde yapabilecek nesillerin yetişmesine yardımcı olmaktır" dedi.

BÜYÜKLER CESARETLENDİRECEK

Türel, proje kapsamında ilk etapta havalimanı çalışanlarının 12 yaş ve üzeri kız çocukları ile sadece Aksu-Cihadiye Ortaokulu'ndan 12 yaş ve üzeri 20 kız öğrencinin bu projeye dahil edileceğini söyledi. Türel, "Böylece kız öğrenciler erkek egemen olarak tanıtılan meslek gruplarında istihdam edilen kadın çalışanlardan bilgi alabilecek, onlara rahatlıkla merak ettikleri soruları sorabilecek ve bu mesleklere yönlendirilmeleri konusunda cesaretlendirileceklerdir" diye konuştu.

12-19 YAŞ ARALIĞINDA 5 MİLYON KIZ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken ise kadınların şirketlerde yeterince temsil edilmediğini söyledi. Türkiye'de 12-19 yaş aralığında 5 milyon kız çocuğu olduğunu belirten Teloeken, bu etkinlikle kız çocukları için yeni fırsatlar oluşturmak istedikleri söyledi. Toplantının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden şoför, vatman, itfaiyeci ve peyzaj mimarından oluşan bir grup kadın çalışan, basın toplantısına katılan kız öğrencilere kendi meslekleriyle ilgili bilgi verdi.