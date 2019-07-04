Kızılova Yayla Şenliği'ne davet

GÜMÜŞKAVAK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenlikte yerel sanatçılar Sinan Yılmaz ve Özlem Şahin sahne alacak.

7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan şenlik alanına isteyenler 6 Temmuz Cumartesi günü giderek kamp kurabilecek. Birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapacak şenlikte yöresel halk oyunu gösterilerinin yanısıra hediye çekilişleri de yapılacak. Tüm Alanya halkını 7 Temmuz’da şenlik alanına davet eden Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel, saat 10.00’da başlayacak programın 17.00’de sona ereceğini ifade etti.