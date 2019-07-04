Kızılova Yayla Şenliği'ne davet

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gümüşkavak Kızılova Yayla Şenlikleri'nin 5’incisi haftasonu gerçekleştirilecek

Kızılova Yayla Şenliği'ne davet
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GÜMÜŞKAVAK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenlikte yerel sanatçılar Sinan Yılmaz ve Özlem Şahin sahne alacak. 

7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan şenlik alanına isteyenler 6 Temmuz Cumartesi günü giderek kamp kurabilecek. Birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapacak şenlikte yöresel halk oyunu gösterilerinin yanısıra hediye çekilişleri de yapılacak. Tüm Alanya halkını 7 Temmuz’da şenlik alanına davet eden Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel, saat 10.00’da başlayacak programın 17.00’de sona ereceğini ifade etti. 

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