Kızılova şenliğine davetlisiniz

1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda saat 10.00'da açılışı yapılacak olan şenlikte 13.00'da Seda Kara, 14.15'de de Ankaralı Yasin sahne alacaklar. Şenlikte ayrıca çekilişler, yoğurt yeme, çuval ve halat çekme gibi çeşitli yarışmalar da gerçekleştirilecek. Gümüşkavak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yücel Sezel, "Bugüne kadar şenliğimize destek veren halkımıza teşekkür ederim. 'Gümüşkavak 3'üncü Kızılova Yayla Şenliği'ne tüm Alanya'da yaşayan tüm vatandaşları bekliyoruz" dedi. Şenlikle Gumuskavak.com adlı siteden de bilgiler edinilebilir.