Kızılcaşehir'de 50 araç kardan mahsur kaldı

Haber: Alper KUTAY

ÇÖZÜM Masası'na gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu açarak sürücüleri ve yolcuları kurtardı. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler Alanya Belediyesi’nin Çözüm Masası'nı arayarak yardım istediler. Yaklaşık 50 araç bir saat boyunca yolda mahsur kaldı. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder ve iş makineleri ile yolu trafiğe açtı.

İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık bir saat mahsur kaldıklarını belirttiler. Yolun açılması ile birlikte yollarına devam eden sürücüler Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.