'Kızılay desteğinizi bekliyor'

ALANYALILARI Kızılay’a destek olmaya davet eden Dikici yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2007 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında hayırseverlere ‘Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla sesleniyor. Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası 2019 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dâhil 51 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek.

AMACINA UYGUN, KURALINA UYGUN

Kızılay’ın ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.

İYİLİK SINIR TANIMIYOR

Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurtdışında 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebilecek.

168 ÇAĞRI MERKEZİNDEN 7/24 BAĞIŞ

Hayırseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekâlet bedeli olarak 850 lira öderken, yurtdışı kurban vekâlet bedeli için 725 lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, internet bankacılığını, mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından da yararlanabilecekler."