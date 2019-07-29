Kızılay çadırları ayağınıza geliyor

Ceren ŞAHİN

ALANYALI akademisyen Şebnem Köseoğlu’nun ilik arayışı sürüyor. Dim Medya A.Ş. öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Alanya seferber olmuş ve geçtiğimiz hafta boyu Atatürk Anıtı önündeki Kızılay Kan Bağışı Çadırı dolup taşmıştı. Civar mahallelerden gelen talep üzerine Kızılay, Alanya’nın farklı bölgelerine de bağış çadırı kurulacağını açıkladı. Şebnem başta olmak üzere hayata tutunmak için ilik arayışında olan niceleri için ‘Kan verin, can verin’ diyoruz. İşte mahalle mahalle kurulacak bağış çadırları:

Salı: 11.30-20.30 saatleri arasında Alanya merkez-Atatürk Anıtı önü.

Çarşamba: 11.30-20.30 saatleri arasında Konaklı Pazar Yeri-A101 yanı.

Perşembe: 11.30-20.30 saatleri arasında Mahmutlar Saat Kulesi yanı.

Cuma: 11.30-19.30 saatleri arasında Gazipaşa Belediyesi önü.

Cumartesi: 11.30-20.30 saatleri arasında Alanya merkez-Atatürk Anıtı önü.