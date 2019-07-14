Kızılay Alanya Şubesi'nden 15 Temmuz mesajı

KIZILAY'DAN yapılan açıklama şöyle:

Kızılay, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde meydanlarda olacak

Kızılay, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde demokrasi ve istikbaline sahip çıkanların yanında olmanın gururuyla meydanlarda olacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembol mekanlarında toplanacak olan milletimizin yanındaki yerini alacak olan Kızılay, il ve ilçelerin “demokrasi meydanlarında” da milletimizle birlikte olacak.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin hemen ardından Milli iradeye sahip çıkmak için sahaya inen Kızılay, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde de meydanlara iniyor. Kızılay ekipleri, Türkiye genelinde Demokrasi Şehitlerini anmak, gazilerimize minnetimizi göstermek ve şanlı direnişe katılan milletimizin yanında yer almak için Türkiye’nin tüm meydanlarında milletimizle yan yana olacak.

Meydanlarda hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla yer alacak olan Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi ve istikbal direnişinin sembol mekanlarında vatandaşlara su, sıcak çorba-çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulunacak. Ayrıca Kızılay, darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçük Esat Şube Başkanı Serhat Önder’in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan şehitlikte de bir tören düzenleyecek.

Ankara ve İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı tüm programlarda yer alacak olan Kızılay Ekipleri, 15 Temmuz 2016 gecesi gösterilen kahramanlığın canlı tutulması, hain darbe girişiminin unutulmaması için tüm birimleriyle alanlara çıkacak.

Başkan Kınık “Kızılaycılar yine meydanlarda halkımızın yanında”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’de demokrasiye sahip çıkılan bütün meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda Kızılaycılar olarak faaliyet göstereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Kızılay, yaşanan hain darbe girişimini ‘beşeri afet’ olarak görmektedir. Nasıl ki 150 yıldır doğal afetlerde milletimizin yanında yer alıyorsak ‘beşeri afetlerde’ de milletimizin ve onun iradesinin yanındaki yerimizi aldık. Bu tür kalkışmalara karşı daha dirençli bir toplumun inşası için Kızılay olarak biz de üzerimize düşeni yapmak adına çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Özellikle gençlerimizi milli iradeye saygı ve o iradeye yönelik bir hamle sırasında neler yapacakları konusunda eğitiyoruz. Kızılayımız, geçen yıllarda demokrasi nöbetinin tutulduğu bütün meydanlarda, cadde ve sokaklarda faaliyet gösterdi. Nöbetler sırasında uzman personelimiz ve yüzlerce gönüllümüzle birlikte nöbete destek olduk. Milli İradeye sahip çıkan halkımızla birlikte Kızılay ekiplerimiz hem nöbet tuttu hem de ikramlarıyla yer aldı. Aradan geçen zamanda da gerek şehit ailelerimizle gerekse gazilerimizle yan yana olduk, onlara her türlü desteği vermeye çalıştık. Yine bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm ekiplerimizle meydanlarda olacağız.”