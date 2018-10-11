Kızılay Alanya'da kan toplayacak

ALANYA Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nun eylül ayı toplantısında gündeme gelen 'Mahallemiz Kan Bağışlıyor Projesi' için Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Sağlık-Sen Başkanı Gökhan Yaşar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök, Kızılay ekibi ve Dr. Mehmet Çetin bir araya geldi. Proje ile Kızılay’a gelemeyen vatandaşların ayağına giderek herkesin bu insani bağışta pay sahibi olmasını sağlamak ve toplanan kan bağışı ile yüzlerce insana hayat verilmesi amaçlanıyor. Hayati önem taşıyan kan bağışı için harekete geçen Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirerek, mahalle mahalle Kızılay için kan bağışı toplayacak. Proje ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, ALKÜ EAH ve Alanya Müftülüğü ile de işbirliği sağlanması planlanıyor. Ayrıca mahallelerde kan bağışının hayati önemi ve kan bağışlayan insanlar üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. İlk etapta Hacet Meydanı, Hal Kavşağı, Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş, Avsallar, ALKÜ EAH ve Sanayi Camisi olmak üzere 8 noktada Kızılay çadırı kurulması kararlaştırıldı.