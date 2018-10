Kızılay 150 yaşında

AYRIM gözetmeksizin insanlara yardım için çalışan Kızılay, 150'nci yılını kutluyor. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ve Kızılay’ın 150’inci yılı dolayısıyla Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde toplantı yapıldı. Toplantıya Kızılay şube başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kızılay'ın tarihçesini anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, savaş yıllarında Kızılay'ın emeğinden bahsetti. Savaş yıllarının acı olduğunu belirten Kınık, "Anneler ağlaşan çocuklarına zeytin yapraklarını ıslatıp içirdiler. Fatih'teki aş evlerimiz bu dönemde kuruldu. Osmanlı Birinci Cihan Harbi'nden çıkar ve harp neticesinde istediği sonucu alamayan Sevr'i uygulama koyamayan dünya Anadolu'yu işgale eder. Burada kurtuluşun tek yolu Kuvayi Milli. Ege'de, Antep'te destanlar yazılır. Anadolu'yu savunmak için varlık mücadelesi verilir. O yıllar acılı yıllar. O yılların hikayelerini çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun hikayesini mutlaka çocuklarımız, torunlarımız be geleceğimiz bilmeli. Kızılay bu hikayenin neresindeydi? Bunu topluma net bir şekilde anlatmalıyız. Kızılay'ın gönüllere yer etmesi, muhtaç insanların sığındığı bir yer olması, kan ihtiyacını karşılayan kurum olması sizler sayesinde oldu" dedi.

"Dünyanın adaletsizliği devam ediyor"

40 savaşta 70 milyon insanın silah zoruyla evlerini terk ettiğini söyleyen Kınık, her yıl 32 bin insanın mülteci olduğunu söyledi. Akdeniz sularında her yıl 3 ila 4 bin insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Kınık şöyle konuştu:

"Savaşlar da ahlakını yitirdi. Sivillerin başlarına yağan bombalarla bu acı daha da derinleşiyor. Savaşların yanında, dünyada mavi kürede tamahkarlığımızdan dolayı emanet olarak değil de her şekilde istismar edeceğimiz varlık olarak gördüğümüzden canlılara da zulüm ediyoruz. İklimler değişiyor. Aral Denizi vardı ama artık yok. Yoksulluk salgın hastalık haline gelmiş durumda. Günlük ihtiyacını karşılayamayan insanlar ahlaki ve kişisel değerlerini kaybediyorlar. Kuraklık, yoksulluk afet ve savaş bazı coğrafyaları cehenneme çeviriyor. Milletimizin nimetini elimizden geldiğince taşımaya çalışıyoruz. Korumaya muhtaç kim varsa bu hilalin kanatları altına almaya çalışıyoruz. İnsanlara yardıma devam ediyoruz. Afetlerin savaşların yoksulluğun vurduğu her coğrafyaya elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyanın adaletsizliği devam ediyor."

Afrika'da doktor sayısı 150 bin

Bütün Afrika Kıtası'ndaki doktor sayısının 150 bin olduğunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Göçün acısı sessiz. Bazı çığlıklar gerçekten sessiz. Dünyada insan acısı maalesef sessiz. Cehalet halen bir salgın hastalık olarak devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar insan okuma yazma bilmiyor. 150 milyon çocuk okula gidemiyor. Bu gerçekliklerimiz var. Bu acıyı dindirmek için çabalayan Kızılaycılar olarak, bugün adımlarımızı büyütme faaliyetlerimizi daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir dünya var. Yeni bir çağdayız. Tamamen gönüllü bir hareketiz, finansal sürdürülebilirliğimizi nasıl sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Şeref nişanı olarak göğsünüzde taşıyacaksınız"

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönüllülerimize daha iyi alanlar açmak ve katkısını daha verimli kılmak zorundayız. Dünyada yeni yönetim modelleri konuşuluyor. Ülkemiz büyüyor, geçen sene dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeydik. En fazla payı insanlık için ayıran en cömert ülkeyiz. Kendi kendini sürekli konumlandıran, geliştiren kurumlar ancak ayakta kalabilir. Bu büyük hikayenin aslında baş kahramanlarıydınız. Ömürlerininizi, paralarınızı verdiniz. İyi ki 150'nci yılı sizlerle kutluyorum. Sizler de bir ömür boyu şeref nişanı olarak göğsünüzde taşıyacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından Kızılay'ın kurucularından, Osmanlı döneminde hekimlik yapmış Marko Paşa'nın torunu Despina Anats'a, Kızılay şehitlerinin ailelerine ve gazilerine onur ödülü verildi.