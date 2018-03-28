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'Kızamık' alarmı

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kente gelen yabancı uyruklu bir öğrencide kızamık hastalığı tespit edildiğini, hastanın tedaviye alındığını söyledi

'Kızamık' alarmı

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kente gelen yabancı uyruklu bir öğrencide kızamık hastalığı tespit edildiğini, hastanın tedaviye alındığını söyledi

28 Mart 2018 Çarşamba 22:34
'Kızamık' alarmı
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DR. Hülür, bu hastanın temas ettiği kişilere de aşı yapıldığını kaydetti. Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür, yurt dışından gelen bir öğrencide kızamık hastalığının tespit edilmesi üzerine acil tedaviye başlandığını söyledi. Antalya'da kızamık hastalığının uzun süredir görülmediğini, kentin turizm bölgesi olması nedeniyle yurt dışı kaynaklı vakalara rastlanıldığına işaret eden Hülür, şunları kaydetti: "Bu vakalardan aşısız veya eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmekte. Sağlık Bakanlığı Kızamık Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hareket edilerek hasta yakından takip edilmekte. Bu hastanın temas ettiği belirlenen kişilere aşı uygulandı. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe verecek bir durum söz konusu değil. Aşılama çalışması önlem amaçlı olup süreç büyük titizlikle takip edilmektedir."

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