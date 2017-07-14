Kız öğrencilerine porno film izleten öğretmenin cezası belli oldu

SANIK Adil Ş. 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir’in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Adil Ş., bir buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı. 66 yaşındaki emekli öğretmen sonrasında ise tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasında büyük katkısı olan okul öncesi öğretmeni Saadet Özkan, “Geçen yıl bu mahkemeye geldiğimde, tek başımaydım. Yalnız olmak çok gücüme gitmişti ama bugün yalnız değilim. 2 seneden bu yana çok mücadele verdim. Öğrencim beni aradığında bir şey söylemişti onu hiç unutmuyorum. ‘Öğretmenim bizi bırakma’ dediği gün, bırakmayacağımın sözünü verdim’’ demişti.
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