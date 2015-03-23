Kız öğrencilerinden yurt protestosu

YENİŞEHİR Mahallesi’nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan 70 civarında kız öğrenci, akşam saatlerinde yanlarına aldıkları valiz ve çantalarıyla yurt binası önünde oturma eylemi yaptı. Barınma şartlarının ve yemeklerin iyi olmadığını önü sürerek yurt yönetimini protesto eden kız öğrenciler sık sık 'Sığıntı değil öğrenciyiz', 'Müfettiş gelsin bizi dinlesin', 'Sanki yurt değil ticarethane', 'Müşteri değiliz öğrenciyiz' sloganları attı. Öğrenciler adına gazetecilere konuşan Serpil Yaman, yurt yönetimi tarafından kendilerine baskı yapıldığını iddia ederek şöyle dedi:



"Yemek ve kantin fiyatları sürekli artıyor. Yemekler sağlıksız çıkıyor. Yurt memurları tarafından tehdide uğruyoruz. Yattığımız odaların daha temiz ve sağlıklı olmasını istiyoruz. Yurt yöneticilerine sorunlarımızı anlatmaya kalktığımızda bizi kovmakla tehdit ediyor. Bu sorunlar yüzünden birçok arkadaşımız yurttan ayrılmak zorunda kaldı. Yetkililerin biran önce bu sorunumuza çare bulmasını istiyoruz."



