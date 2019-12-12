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Kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca da çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı belirtildi

GÜNCEL 12.12.2019, 19:00 12.12.2019, 19:02
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı
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Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler ve öğretmenlerin karbonmonoksit gazından etkilenmeleri üzerine, yetkililer durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenci, İlçe Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek öğrencileri ziyaret etti. Zehirllenmenin doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Zehirlenmenin doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şu an itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup,103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

VALİ ÇİFTÇİ: 6 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise beraberinde Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ile birlikte hastaneye gelerek, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra olayın yaşandığı yurda giderek, incelemelerde bulundu. 

Burada açıklama yapan Vali Çiftçi, "Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet hastanesine sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler, Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık, herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak, gerekli incelemeleri başlattı" dedi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Çiftçi, yoğun bakımda olan 6 öğrencinin servise alındığını, 105 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gazdan etkilenen 103 öğrencinin 47'si, Çorum'daki hastanelere sevk edildi. Yoğun bakımda olan 6 öğrencimiz de servise alındı. Yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirdik, konunun takipçisi olacağız" dedi.

8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Şu an itibari ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum Merkez’e sevk edilmiş olup, bunlardan 8'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.

'İHMAL' İDDİALARINA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca da çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince olay yeri incelemelerinin yapıldığını, gazdan etkilenen kişiler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

#osmancık #çorum
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