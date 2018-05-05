'Kız kardeş' cinayetinde flaş gelişme!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlatmış soruşturma kapsamında Timuroğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen 12 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

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