Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na Çağrılıyor
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na...
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...

'Kız kardeş' cinayetinde flaş gelişme!

Bankacı kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi olduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu da bulunuyor

'Kız kardeş' cinayetinde flaş gelişme!

Bankacı kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi olduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu da bulunuyor

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:33
'Kız kardeş' cinayetinde flaş gelişme!
banner404


İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlatmış soruşturma kapsamında Timuroğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen 12 kişiyi gözaltına almıştı.  Emniyette sorguları tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden  Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Bankacı Kız Kardeşini öldürdükten 260 Gün Sonra YakalanarakKız Kardeş Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...
Canan Karatay kelle paça çorbası istedi, nedenini bu sözlerle açıkladı...
Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! ‘Türkiye bu olayları daha çok yaşayacak’
Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! ‘Türkiye bu olayları daha çok yaşayacak’
Yeni sel uyarısı! Bakandan son dakika açıklaması geldi
Yeni sel uyarısı! Bakandan son dakika açıklaması geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim