Kıyıya vuran binlerce deniz anası korkuttu

ZONGULDAK'IN Kilimli beldesinde denizin yüzeyini deniz anaları kapladı. Limanda yürürken kıyıya vurmuş deniz analarını gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kenan Gençtürk isimli üniversite öğrencisi, amcasıyla yürürken deniz analarını gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade ederek, “Görüntü ortada, bu artık bir doğa katliamı mı yoksa termik santrallerden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Yetkililer buna bir çare bulsun ya da bunun sebebini araştırsın. Durum içler acısı” şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 11:51