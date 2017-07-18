Kıyım gibi kaza: 6’sı çocuk 19 yaralı

KAZA dün gece 01.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu İnönü Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Çevre yolundan Kütahya istikametine gitmekte olan M.S. idaresindeki tır, çevre yolunda araçlarını park etmiş olan ve içinde Suriyelilerin bulunduğu 2 minibüse çarptı.
REFÜJE ÇARPAN TIR YAN YATTI
Çapmanın etkisiyle tır orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonrası, Çevre Yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
6'SI ÇOCUK 19 SURİYELİ YARALI
1 tır 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada tır şoförü M.S ile minibüslerde bulunan 6'sı çocuk 19 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durum
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