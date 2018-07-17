KIWI göz kamaştırıyor

ALANYA’NIN Kargıcak Mahallesi’nde 2 bin 920 metrekarelik arazi üzerinde yükselen KIWI Sunset, kalitesi ve konumuyla dikkat çekiyor. Özdence İnşaat sahibi Kürşat Özdence, Home.com.tr sahibi Şerafettin Yılmaz ve Ürdünlü yatırımcı KIWI Emlak Sahibi Khalid Saif’in ortaklında hayata geçirilen KIWI Sunset, 4 özel villa ve içerisinde 8 dubleks dairenin bulunduğu 2 bloktan oluşuyor. Ortaklar, ayrıca Demirtaş’da 80 daireden oluşan KIWI Panaroma’yı hayata geçirmeyi planlıyor.

‘BİR GÜN İÇİN GELMİŞTİM’

Ordu’da dünyaya geldiğini ve 18 yaşından itibaren inşaat sektöründe çalışmaya başladığını anlatan Özdence İnşaat sahibi Kürşat Özdence, Türkiye’nin faklı illerinde inşaatlar yaptığını kaydetti.

Alanya'ya 1987 yılında bir günlüğüne geldiğini belirten Özdence, daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı kentte kaldığını anlattı. Alanya ve Gazipaşa’da farklı projeler hayata geçirdiğini dile getiren Özdence, “Bölgedeki ilk inşaatımı 1993 yılında Gazipaşa'da aldığım arsa üzerine yaptım. Konut satışına ise 1997 yılında Almanlara daire satışı yaparak başladım. Alanya’daki ilk projemi ise 2002 yılında Kargıcak'da hayata geçirdim. O günden beri de Alanya da farklı ülkelerden partnerlerle iş ortaklığı yapıyorum” dedi.

‘ALANYA’YA AŞIK OLDUM’

Alanya’ya ilk etapta turist olarak geldiğini anlatan Ürdünlü yatırımcı KIWI Emlak Sahibi Khalid Saif, kente aşık olduğunu söyledi. Saif, “Daha sonraki gelişimde Ürdün’de bulunan emlak şirketim kanalıyla Alanya’ya yatırım yapmak amacıyla geldim ve Kürşat Özdence gibi bir insanla tanıştım. Tanıştıktan sonra buraya yatırım yapmaya karar verdim. Herkes gibi Alanya'yı ben de sevdim, aşık oldum. Burada yaşamaya karar verdim. Projemiz fikir olarak başladı önce. Bu fikri şu anda gerçeğe dönüştürdük. 3 ay önce Kargıcak'ta ilk projemize start verdik” şeklinde konuştu.

AMERİKA VE KANA’DADAN SONRA ALANYA’DA

Projenin eşsiz gün batımını manzarasına sahip olduğunu dile getiren Saif, “Proje'nin ismini bu nedenle KIWI Sunset olarak belirledik. 4 özel villa ve 2 blok halinde 8 tane de dubleks daireye sahip. Ardından 2’nci projemizi ise Demirtaş’ta hayata geçireceğiz. Demirtaş’taki projemiz ise 80 daireli olacak. Demirtaş’a lüks bir site inşa edeceğiz. Daha önce Amerika'da, Kanada’da gerçekleştirdiğim projelerim var. İnşallah Türkiye'de de bizim için yeni bir tecrübe olacak. Bunu da başaracağız. Biz sadece burada emlak ve şirket olarak düşünmüyoruz. Diğer yatırımcıların önünü de burada açmayı düşünüyoruz ve daha fazla yatırımcı getirmeyi planlıyoruz Alanya'ya. İşbirliğimizin iki kardeş ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

‘ALANYA YATIRIMCIYI KUCAKLIYOR’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Burada yatırımcılara gereken ilgiyi gösteriyorlar. Antalya’ya Amman'dan haftada 12 defa uçak seferi düzenleniyor. Bu çok güzel ama Alanya’da uluslararası bir havalimanı var. Amman’dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na (GZP) direk uçuşlar başlamasını bekliyoruz. Bu hem turizm açısından hem de yatırım açısından Alanya için çok faydalı olacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 01:18